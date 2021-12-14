В Киеве пробки парализовали движение на дорогах: где не проехать. Карта

В Киеве во вторник, 14 декабря, на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы с движением зафиксировали на правом и левом берегу столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд для автомобилей затруднен на всех столичных мостах.

Пробки образовалась на проспектах Романа Шухевича (в направлении правого берега– авария в районе ТРЦ SkyMall), Броварском (от метро "Черниговская" в направлении правого берега), Освободителей, Соборности (от Дарницкой площади в направлении правого берега), Николая Бажана (от метро "Харьковская" в направлении Южного моста а также в направлении Борисполя).

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Тянучки образовались на улицах Братиславской, Харьковском шоссе (в направлении Дарницкой площади – авария на Харьковском мосту), на Русановской набережной (в направлении метро "Левобережная") и Днепровской набережной (в направлении моста Патона).

Проблемы с движением автомобилей есть на участке дороги от метро "Почайна" и до метро "Дорогожичи", на проспектах Победы (от жилмассива "Чайки" и до метро "Берестейская" – на данном участке дороги произошло несколько аварий), Леся Курбаса, Голосеевском, Академика Глушкова и Валерия Лобановского (авария недалеко от Совских прудов – в направлении Севастопольской площади).

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Вадима Гетьмана (в обе стороны), Борщаговской, Дегтяревской, Юрия Ильенко, Академика Заболотного (в направлении Столичного шоссе), Борщаговской, бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко.

Тянучки образовались на Окружной и Кольцевой дорогах, Набережном шоссе (от метро "Выдубичи" в направлении Подола и до Почтовой площади), а также в центре столицы.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области на автодороге произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП пострадали оба водителя и двое детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева в ночь с 13 на 14 декабря автомобиль Jeep на пешеходном переходе сбил насмерть мужчину.