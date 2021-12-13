На Киевщине столкнулись две легковушки: среди пострадавших есть дети. Фото

В Бориспольском районе Киевской области на автодороге Н-08 "Борисполь-Днепр" произошла авария с участием двух легковушек. В результате автопроисшествия пострадали оба водителя и двое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Инцидент случился 12 декабря около 18:30.

"Предварительно было установлено, что 37-летний частный предприниматель из Черкасской области управляя автомобилем Ford Ecosport не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Ford Kuga", – рассказали в пресс-службе.

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В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также двое детей-пассажиров Ecosport, пяти и одиннадцати лет.

Пострадавших доставили в Бориспольскую районную больницу. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Напомним, 7 декабря на автодороге вблизи города Чернигов произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным автобусом. В результате аварии 13 человек погибли и шесть получили телесные повреждения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что возле города Борисполь Киевской области в пятницу, 10 декабря, произошла авария с участием автобуса и двух микроавтобусов. В результате ДТП пострадали четыре человека.