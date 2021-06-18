В Киеве прививки от коронавируса будут делать в субботу: график работы центра

Центр вакцинации против COVID-19 в Киеве примет посетителей в субботу, 19 июня. Желающих будут прививать до 14:00.

Мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга подчеркнул, что в городе продолжается кампания по вакцинации.

"Город делает все возможное, чтобы в сжатые сроки прививать, как можно больше киевлян. Продолжает, в частности, работать и Центр вакцинации, созданный на базе Международного выставочного центра. Из-за праздников произошли некоторые изменения в его работе. На этой неделе прививки в нем не будут делать в воскресенье. Он принимал посетителей вчера, работает сегодня и будет работать завтра (в субботу) до 14:00", – рассказал Кличко.

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Мэр пояснил, что такое решение было принято в связи с тем, что в минувшие выходные количество желающих привиться уменьшалась после обеда.

"Во-первых, имея три выходных дня, мы ожидаем еще меньшее количество людей. Во-вторых, надо дать отдохнуть нашим медикам, которые работают 7 дней в неделю. И в-третьих, город хочет протестировать работу центра массовой вакцинации именно в будние дни. Чтобы выяснить целесообразность его работы в течение всей недели", – сказал мэр Киева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве Центр вакцинации против COVID-19 изменил график роботы. Пункт действует на базе Международного выставочного центра.