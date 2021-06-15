Центр вакцинации против COVID-19 в Киеве изменил график работы

В Киеве Центр вакцинации против COVID-19 вместо выходных будет работать 17 и 18 июня. Пункт действует на базе Международного выставочного центра.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, жителей столицы уже проинформировали об изменениях в работе Центра через приложение Helsi и SMS.

"Город ожидает, что количество желающих уменьшится из-за того, что впереди три выходных. Во-вторых, необходимо отдохнуть медицинским работникам, которые сейчас работают 7 дней в неделю. В-третьих, город хочет протестировать работу центра массовой вакцинации именно в будни. С начала массовой вакцинации в Центре вакцинировано почти 15 тысяч людей", – пояснили в КГГА.

Видео дня

Отметим, чтобы записаться на прививку против коронавируса, необходимо зайти по прямой ссылке на сайт сервиса helsi.me и выбрать день и время вакцинации.

Подтверждение записи будет направлено в смс-сообщении, которое нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении Дія.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 12-13 июня в Центре вакцинации против COVID-19, прививку сделали 6410 человек.