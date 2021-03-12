В Киеве открыли инсталляцию, приуроченную 60-й годовщине Куреневской трагедии. Фото

В Киеве в пятницу, 12 марта, в Бабьем Яру открыли инсталляцию "Взгляд в прошлое", приуроченную к 60-й годовщине Куреневской трагедии.

Ее представил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", а автором стал украинский культурный деятель, художник и писатель Олег Шовенко.

В церемонии открытия арт-объекта приняли участие мэр Киева Виталий Кличко, первый президент Украины Леонид Кравчук, первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, и.о. генерального директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова, автор инсталляции Олег Шовенко и известный украинский режиссер Сергей Лозница. Мероприятие посетили известные культурные и общественные деятели.

Как заявил мэр столицы Виталий Кличко без понимания уроков прошлого ни одна нация не имеет будущего, передает пресс-служба политика.

"Куреневская трагедия – одна из страниц истории Киева и Украины, о которой надо знать и помнить. Потому что без понимания уроков прошлого ни одна нация не имеет будущего. Поэтому мы помним о трагических событиях нашей истории и чтим память их жертв. Советская власть замалчивала страшные последствия Куреневской трагедии. Последствия халатности и преступлений тоталитарного режима. Тогда объявили о гибели 145 человек. А на самом деле погибло, по неофициальным данным, чуть ли не в десять раз больше жителей столицы", – подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, какими бы болезненными ни были воспоминания, об этом нужно говорить и напоминать, чтобы такие трагедии не повторялись.

"Мы с вами сегодня в Бабьем Яру. Это место можно назвать символом трагических страниц нашей истории. Мы все помним.. И о более 100 000 расстрелянных невинных жертв нацизма. И о жертвах советской власти, погибших в результате Куреневской трагедии. Каждый кирпич этой символической инсталляции напоминает о том, что нужно признавать ошибки прошлого. Делать из них выводы, быть ответственными", – сказал Виталий Кличко.

Основа монумента состоит из более чем 100 разновидностей кирпичей, из которых строился Киев в течение последних 200 лет. Она сделана в виде увеличенного в десять раз кирпича. Самый старый кирпич в инсталляции 1843 года, есть несколько с завода, где работал Мендель Бейлис, есть кирпич с отпечатками детских рук вместо клейма.

Из-за массового строительство в городе после Второй мировой войны возникла потребность в увеличении производства кирпича, что увеличило и количество отходов. Пульпа поступала с Петровских кирпичных заводов, расположенных на улице Сырецкой. Отходы сливали в Бабий Яр. Чтобы добыть глину для одного кирпича, нужно было 600 миллилитров воды. После этого она становится пульпой – мертвой водой, непригодной для чего. Вверху инсталляции в аквариуме собраны все 600 литров пульпы, которые понадобились для создания всех кирпичей из основы.

"Эта инсталляция о двух катастрофах: человеческой и естественной. В этой трагедии, язык которой – речь канцелярских и инженерных отчетов, нет ни слова о том, что это за страшное место – Бабий Яр. И в данном случае техногенная катастрофа – это о том, что природа вдруг возвращает себе свою первоначальную мощь, которую человек пытался обуздать. Напоминание о том, что бережное отношение и уважение к природе – это не прихоть, а способ выжить. Пульпа в аквариуме – символ покоренной природы: ежедневно полезной нам, даже страшно красивой, а через момент – разрушительной", – рассказал Шовенко.

В монумент вмонтированы монокуляры, которые показывают кадры из документального проекта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст". Эпизоды посвященные строительству в Бабьем Яру и последствия Куреневской катастрофы.

Также в церемонии принял участие первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Большевистская система замалчивала историю трагедии Бабьего Яра, Чернобыльской трагедии, Куреневской трагедии, замалчивала все. У людей не было права знать об этих событиях. Как человек, переживший очень много, я уверен: ничто не должно быть забыто. Все должно быть оцененным, и правда должна взять вверх. На правде мы должны строить новые отношения и должны ценить свою нынешнюю жизнь, не забывая трагических событий, произошедших в нашей истории, и делать все, чтобы они никогда не повторились вновь. Я хочу поблагодарить мэра, городу и всем тем, кто взялся за это большое дело – возрождать память", – отметил он.

Куреневская трагедия произошла 60 лет назад. 13 марта 1961 прорвало дамбу, построенную для заполнения Бабьего Яра промышленными отходами, поступавших с Петровских кирпичных заводов. Поток грязи и пульпы затопил жилые кварталы Куреневки, трамвайное депо, стадион "Спартак", ряд предприятий и учреждений.