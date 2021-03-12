В Киеве открыли инсталляцию, приуроченную 60-й годовщине Куреневской трагедии. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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В столице открыли специальную инсталляцию

В Киеве в пятницу, 12 марта, в Бабьем Яру открыли инсталляцию "Взгляд в прошлое", приуроченную к 60-й годовщине Куреневской трагедии.

Ее представил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", а автором стал украинский культурный деятель, художник и писатель Олег Шовенко.

В церемонии открытия арт-объекта приняли участие мэр Киева Виталий Кличко, первый президент Украины Леонид Кравчук, первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, и.о. генерального директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова, автор инсталляции Олег Шовенко и известный украинский режиссер Сергей Лозница. Мероприятие посетили известные культурные и общественные деятели.

Как заявил мэр столицы Виталий Кличко без понимания уроков прошлого ни одна нация не имеет будущего, передает пресс-служба политика.

Инсталляция к годовщине Куреневской трагедии
Кличко на открытии объекта

"Куреневская трагедия – одна из страниц истории Киева и Украины, о которой надо знать и помнить. Потому что без понимания уроков прошлого ни одна нация не имеет будущего. Поэтому мы помним о трагических событиях нашей истории и чтим память их жертв. Советская власть замалчивала страшные последствия Куреневской трагедии. Последствия халатности и преступлений тоталитарного режима. Тогда объявили о гибели 145 человек. А на самом деле погибло, по неофициальным данным, чуть ли не в десять раз больше жителей столицы", – подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, какими бы болезненными ни были воспоминания, об этом нужно говорить и напоминать, чтобы такие трагедии не повторялись.

Кличко на открытии инсталляции

"Мы с вами сегодня в Бабьем Яру. Это место можно назвать символом трагических страниц нашей истории. Мы все помним.. И о более 100 000 расстрелянных невинных жертв нацизма. И о жертвах советской власти, погибших в результате Куреневской трагедии. Каждый кирпич этой символической инсталляции напоминает о том, что нужно признавать ошибки прошлого. Делать из них выводы, быть ответственными", – сказал Виталий Кличко.

Виталий Кличко на открытии инсталляции, посвященной Куреневской трагедии
Виталий Кличко на открытии инсталляции, посвященной Куреневской трагедии

Основа монумента состоит из более чем 100 разновидностей кирпичей, из которых строился Киев в течение последних 200 лет. Она сделана в виде увеличенного в десять раз кирпича. Самый старый кирпич в инсталляции 1843 года, есть несколько с завода, где работал Мендель Бейлис, есть кирпич с отпечатками детских рук вместо клейма.

Из-за массового строительство в городе после Второй мировой войны возникла потребность в увеличении производства кирпича, что увеличило и количество отходов. Пульпа поступала с Петровских кирпичных заводов, расположенных на улице Сырецкой. Отходы сливали в Бабий Яр. Чтобы добыть глину для одного кирпича, нужно было 600 миллилитров воды. После этого она становится пульпой – мертвой водой, непригодной для чего. Вверху инсталляции в аквариуме собраны все 600 литров пульпы, которые понадобились для создания всех кирпичей из основы.

Открытие инсталляции
Открытие инсталляции

"Эта инсталляция о двух катастрофах: человеческой и естественной. В этой трагедии, язык которой – речь канцелярских и инженерных отчетов, нет ни слова о том, что это за страшное место – Бабий Яр. И в данном случае техногенная катастрофа – это о том, что природа вдруг возвращает себе свою первоначальную мощь, которую человек пытался обуздать. Напоминание о том, что бережное отношение и уважение к природе – это не прихоть, а способ выжить. Пульпа в аквариуме – символ покоренной природы: ежедневно полезной нам, даже страшно красивой, а через момент – разрушительной", – рассказал Шовенко.

В монумент вмонтированы монокуляры, которые показывают кадры из документального проекта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст". Эпизоды посвященные строительству в Бабьем Яру и последствия Куреневской катастрофы.

Открытие инсталляции

Также в церемонии принял участие первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Большевистская система замалчивала историю трагедии Бабьего Яра, Чернобыльской трагедии, Куреневской трагедии, замалчивала все. У людей не было права знать об этих событиях. Как человек, переживший очень много, я уверен: ничто не должно быть забыто. Все должно быть оцененным, и правда должна взять вверх. На правде мы должны строить новые отношения и должны ценить свою нынешнюю жизнь, не забывая трагических событий, произошедших в нашей истории, и делать все, чтобы они никогда не повторились вновь. Я хочу поблагодарить мэра, городу и всем тем, кто взялся за это большое дело – возрождать память", – отметил он.

Кличко и Кравчук на открытии инсталляции

Куреневская трагедия произошла 60 лет назад. 13 марта 1961 прорвало дамбу, построенную для заполнения Бабьего Яра промышленными отходами, поступавших с Петровских кирпичных заводов. Поток грязи и пульпы затопил жилые кварталы Куреневки, трамвайное депо, стадион "Спартак", ряд предприятий и учреждений.

В Киеве открыли инсталляцию, приуроченную 60-й годовщине Куреневской трагедии. Фото
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