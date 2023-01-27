В Киеве предложили запретить продажу любой пиротехники

В Киеве предлагается полностью запретить продажу пиротехники. В случае нарушения продавцов хотят штрафовать.

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Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета. Чтобы электронный документ был рассмотрен, он должен набрать 6 тыс. голосов в определенный срок.

"Несмотря на то что сейчас в стране война и очень часто обстреливают города Украины, это не мешает некоторым людям запускать салюты. Это пугает других людей, они паникуют, это очень громко, страшно и похоже на взрывы ракет. Надо запретить продажу салютов, а также ввести штрафные санкции за продажу пиротехники во время военного положения, чтобы ни на одном прилавке не было этого товара", – призвал автор петиции.

В настоящее время электронный документ уже поддержали 5984 человека, а до конца голосования остался месяц.

Напомним, в Киевском городском совете рассмотрят петицию по сносу "храма-МАФа" УПЦ МП, который находится возле Национального музея истории Украины. Соответствующая петиция набрала необходимые 6 тыс. голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предложили сократить комендантский час и установить его действие с 0:00 до 5:00. Если это невозможно, необходимо увеличить количество общественного транспорта, который работает вечером, чтобы люди могли нормально добраться домой после работы.

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