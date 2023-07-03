В Киеве появились гигантские деревянные качели: где можно покачаться. Фото

В нескольких местах Киева установили гигантские деревянные качели. В частности, одна из них расположена в известном месте отдыха жителей столицы – Трухановом острове.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Новые достопримечательности уже пользуются популярностью среди киевлян и гостей города.

Так, одна из гигантских деревянных качелей установлена на одном из самых популярных мест отдыха жителей и гостей столицы – Трухановом острове. Ее можно найти на специальном прогулочном маршруте, который обустроили на этой локации, а именно неподалеку от пляжа "Довбычка".

Вторая такая аттракция была установлена на Днепровской набережной, благодаря чему желающие могут не только покататься на качелях, но и насладиться прекрасными видами Днепра и правого берега Киева.

Напомним, для большинства жителей Киева водопады ассоциируются с величественными Карпатами. Однако немногие знают, что в столице он тоже есть и выглядит очень живописно. Его можно увидеть неподалеку от таинственной Лысой горы.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко показал , как будет выглядеть новая рекреационная зона в столице. Она соединит между собой парк Наталка, набережную и Оболонский остров.

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