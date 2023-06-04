В Киеве можно увидеть настоящий водопад: где находится локация. Фото и видео

Для большинства жителей Киева водопады ассоциируются с величественными Карпатами. Однако немногие знают, что в столице он тоже есть и выглядит очень живописно.

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Его можно увидеть неподалеку от таинственной Лысой горы. Фотографии локаций были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киевский водопад. Находится он в урочище Покол, расположенный между Лысой горой и исторической местностью Корчеватое. Урочище расположено на берегу Днепра и включает остров Галерный, который по сути является полуостровом, и окружающие территории. Истории этой местности я в интернете не нашел, но думаю, что свое название она получила из-за сильной изрезанности берега Днепра. В Урочище есть природная и индустриально-хозяйственная зона", – написал автор поста.

Отмечается, что вода в канал и урочище Покол течет в закрытом коллекторе, а протяженность его открытой части составляет около 2 км. Русло практически прямое, за исключением небольшого поворота в его начале.

В подогретой воде канала водится много разнообразной рыбы, чем, естественно, пользуются многочисленные любители рыбалки. Даже учитывая, что на левом берегу канала расположены очистные сооружения, берега выглядят очень живописно.

"Заканчивается канал двумя плотинами. Через одну из них вода поступает в пруды тепловодного рыбного хозяйства, а через вторую излишки воды сбрасываются в Днепр. Вот на этом "сбросе" и расположенный поразительной красоты водопад", – добавил автор.

Напомним, у Киевского метрополитена есть три линии – красная, синяя, зеленая. Но мало кто из пассажиров имел возможность проехать еще одной веткой – секретной, объединяющей остальные три.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из самых известных и популярных торжищ для многих поколений жителей столицы. Место, где можно было купить все, что угодно, в 1935 году снял неизвестный фотолюбитель.

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