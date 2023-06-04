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В Киеве можно увидеть настоящий водопад: где находится локация. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
5,0 т.
Киевский водопад

Для большинства жителей Киева водопады ассоциируются с величественными Карпатами. Однако немногие знают, что в столице он тоже есть и выглядит очень живописно.

Видео дня

Его можно увидеть неподалеку от таинственной Лысой горы. Фотографии локаций были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киевский водопад. Находится он в урочище Покол, расположенный между Лысой горой и исторической местностью Корчеватое. Урочище расположено на берегу Днепра и включает остров Галерный, который по сути является полуостровом, и окружающие территории. Истории этой местности я в интернете не нашел, но думаю, что свое название она получила из-за сильной изрезанности берега Днепра. В Урочище есть природная и индустриально-хозяйственная зона", – написал автор поста.

В Киеве можно увидеть настоящий водопад: где находится локация. Фото и видео
В Киеве можно увидеть настоящий водопад: где находится локация. Фото и видео

Отмечается, что вода в канал и урочище Покол течет в закрытом коллекторе, а протяженность его открытой части составляет около 2 км. Русло практически прямое, за исключением небольшого поворота в его начале.

В подогретой воде канала водится много разнообразной рыбы, чем, естественно, пользуются многочисленные любители рыбалки. Даже учитывая, что на левом берегу канала расположены очистные сооружения, берега выглядят очень живописно.

В Киеве можно увидеть настоящий водопад: где находится локация. Фото и видео

"Заканчивается канал двумя плотинами. Через одну из них вода поступает в пруды тепловодного рыбного хозяйства, а через вторую излишки воды сбрасываются в Днепр. Вот на этом "сбросе" и расположенный поразительной красоты водопад", – добавил автор.

В Киеве можно увидеть настоящий водопад: где находится локация. Фото и видео

Напомним, у Киевского метрополитена есть три линии – красная, синяя, зеленая. Но мало кто из пассажиров имел возможность проехать еще одной веткой – секретной, объединяющей остальные три.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из самых известных и популярных торжищ для многих поколений жителей столицы. Место, где можно было купить все, что угодно, в 1935 году снял неизвестный фотолюбитель.

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