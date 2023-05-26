Кличко показал, как будет выглядеть новая рекреационная зона с пешеходным мостом на Оболони. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как будет выглядеть новая рекреационная зона в столице. Она соединит между собой парк Наталка, набережную и Оболонский остров.

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Об этом в главе Киевской городской государственной администрации сообщил в своем Telegram-канале. В частности, там обустроят зоны отдыха и парковку, которая будет выполнять роль укрытия во время воздушных тревог (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мы делаем все, чтобы даже в сложных военных условиях, жизнь киевлян была комфортной и безопасной. Парки и зеленые зоны – это места, в частности, и психологической реабилитации и отдыха киевлян. Сегодня создаем, как вы знаете, новую рекреационную зону, на которую уже ожидает много киевлян. Она соединит между собой парк Наталка, набережную и остров Оболонский, куда будет вести новый пешеходный мост. В рамках обустройства зоны рядом, на улице Приречной, возводим паркинг – и для безопасности, и для комфорта посетителей", – рассказал Кличко.

Мэр столицы уточнил, что подземная часть паркинга будет выполнять роль укрытия во время воздушных тревог. А наземная станет спортивной зоной отдыха.

"Хочу продемонстрировать, как все будет выглядеть. Чтобы не было манипуляций, которые пытаются создавать некоторые политические "деятели". Так что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать басни манипуляторов", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве продолжается строительство пешеходного моста из парка "Наталка" на Оболонский остров и обустройство его территории. Планируется, что в текущем году работы закончат и локацию откроют.

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