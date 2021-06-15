В Киеве за 100 миллионов гривен построят центр для реабилитации участников АТО

В Киеве построят центр нейрореабилитации для участников антитеррористической операции. На его строительство городские власти уже выделили 100 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации Там отметили, что медучреждение будет рассчитано на 40 коек.

"Цель лечебного учреждения – оказывать помощь пациентам с поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата", – рассказала замглавы КГГА, депутат Киевсовета, Анна Старостенко.

Чиновница подчеркнула, что в центре нейрореабилитации будет бассейн, и все необходимое оборудование для помощи пациентам с поражением нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

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"Город ждет этот проект. В этом году нам удалось выделить 100 миллионов гривен на начало строительства центра нейрореабилитации участников антитеррористической операции. Медицинское учреждение будет рассчитан на 40 коек, и прежде всего оказывать помощь пациентам с поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. В этом центре будет бассейн, необходимое для нейрореабилитации оборудование, а также кабинеты, где можно получить услуги массажа и других форм реабилитации ", – отметила Анна Старостенко.

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