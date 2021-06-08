В Киеве полиция помогла доставить в больницу маленького мальчика. Видео

В Киеве патрульные полицейские помогли врачам быстро довезти 2-летнего ребенка в медучреждение. Маленький пациент находился в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции, малыша нужно было сопроводить на другой конец города по загруженным дорогам (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Патрульные Дмитрий Дудников и Анастасия Семененко получили вызов с просьбой о помощи. На этот раз в полицию обратились медики, которые перевозили в карете скорой двухлетнего ребенка в тяжелом состоянии. Важна была каждая секунда, поэтому врачи решили привлечь патрульных. Скорую с мальчиком сопроводили в больницу, где ребенка поместили в реанимационное отделение", – рассказали в пресс-службе.

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