В Киеве не пускают в поезда без справок о вакцинации или экспресс-теста. Фоторепортаж

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
4 минуты
2,0 т.
Для пассажиров обустроили пункты вакцинации и тестирования

В Киеве в четверг, 21 октября, на Центральном железнодорожном вокзале начал работать пункт вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Пассажиров, у которых нет справок о вакцинации или отрицательного теста, не пускают в поезда.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Всего на вокзале обустроено два места, где пассажиры могут сдать анализы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Первый пункт находится в центральном вестибюле, где огородили часть территории и проводят экспресс-тестирование. Еще один – на втором этаже недалеко от спуска на 14 путь, в сторону Южного вокзала.

Пункт для того, чтобы сделать экспресс-тест на COVID-19.
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Стоимость одного теста – 350 гривен.
Тесты делают в огражденном месте.

Процедуру проводит частная компания CSD. Пассажиры, у которых есть билет, могут сделать анализ за 350 гривен, при этом результат будет готов в течение 15-30 минут. В случае, если тест на коронавирус оказался положительным, то тогда данные человека вносят в базу Министерства здравоохранения Украины. При этом пассажир может спокойно сдать обратно билеты в кассу.

При посадке на поезд у пассажиров просят документы о вакцинации или тест.

На перронах вокзала проводники действительно проверяют наличие документов о вакцинации или экспресс-теста. В случае, если люди не могут их показать, то поезд их не пускают.

Проводники проверяют наличие всех необходимых документов.

В частности, на глазах корреспондента OBOZREVATEL проводница отказала в проезде женщине, которая должна была ехать из столицы в город Шостка на поезде № 774.

"Я была в больнице и не знала, что с сегодняшнего дня работают такие правила. Даже не представляю, что теперь делать", – рассказала пассажирка Екатерина.

На вокзале работает центр вакцинации.

Добавим, что сотрудники "Укрзалізниці" решили помочь женщине. Ей предложили сделать прививку, после чего отправят домой следующим поездом.

Стоит отметить, что любой желающий может вакцинироваться в центре вакцинации, который расположен медпункте вокзала. Прививают вакцинами Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca. Большинство из тех, кто пришел сделать прививку – пассажиры.

Получить прививку может любой желающий.
В основном вакцинироваться приходят пассажиры.

Отметим, что в пресс-службе ОА "Укрзалізниця" уточнили, что пункты бесплатной вакцинации начали работать на 5 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса и Днепр.

"В дальнейшем "Укрзалізниця" планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, с 21 октября 2021 изменились правила перевозок пассажиров во время карантина. Теперь для того, чтобы сесть в поезд нужно будет предъявить о документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации или получения хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19.

Также поехать смогут те, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста (действует трое суток по состоянию на время посадки в поезд).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро четверга, 21 октября, в Украине официально подтверждены 2 701 600 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 22 415 заболевших, из них 1771 – дети. Госпитализировали 4892 пациента, умерло – 546.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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