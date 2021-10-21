В Киеве не пускают в поезда без справок о вакцинации или экспресс-теста. Фоторепортаж

В Киеве в четверг, 21 октября, на Центральном железнодорожном вокзале начал работать пункт вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Пассажиров, у которых нет справок о вакцинации или отрицательного теста, не пускают в поезда.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Всего на вокзале обустроено два места, где пассажиры могут сдать анализы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Первый пункт находится в центральном вестибюле, где огородили часть территории и проводят экспресс-тестирование. Еще один – на втором этаже недалеко от спуска на 14 путь, в сторону Южного вокзала.

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Процедуру проводит частная компания CSD. Пассажиры, у которых есть билет, могут сделать анализ за 350 гривен, при этом результат будет готов в течение 15-30 минут. В случае, если тест на коронавирус оказался положительным, то тогда данные человека вносят в базу Министерства здравоохранения Украины. При этом пассажир может спокойно сдать обратно билеты в кассу.

На перронах вокзала проводники действительно проверяют наличие документов о вакцинации или экспресс-теста. В случае, если люди не могут их показать, то поезд их не пускают.

В частности, на глазах корреспондента OBOZREVATEL проводница отказала в проезде женщине, которая должна была ехать из столицы в город Шостка на поезде № 774.

"Я была в больнице и не знала, что с сегодняшнего дня работают такие правила. Даже не представляю, что теперь делать", – рассказала пассажирка Екатерина.

Добавим, что сотрудники "Укрзалізниці" решили помочь женщине. Ей предложили сделать прививку, после чего отправят домой следующим поездом.

Стоит отметить, что любой желающий может вакцинироваться в центре вакцинации, который расположен медпункте вокзала. Прививают вакцинами Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca. Большинство из тех, кто пришел сделать прививку – пассажиры.

Отметим, что в пресс-службе ОА "Укрзалізниця" уточнили, что пункты бесплатной вакцинации начали работать на 5 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса и Днепр.

"В дальнейшем "Укрзалізниця" планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, с 21 октября 2021 изменились правила перевозок пассажиров во время карантина. Теперь для того, чтобы сесть в поезд нужно будет предъявить о документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации или получения хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19.

Также поехать смогут те, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста (действует трое суток по состоянию на время посадки в поезд).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро четверга, 21 октября, в Украине официально подтверждены 2 701 600 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 22 415 заболевших, из них 1771 – дети. Госпитализировали 4892 пациента, умерло – 546.