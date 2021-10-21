Киев в ближайшие дни перейдет в "красную" зону, – Кличко

Киев в ближайшие дни перейдет в "красную" зону карантина. Ситуация с распространением коронавируса в столице ухудшается.

Об этом во время заседания Киевского городского совета заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, за прошлые сутки, 20 октября, в городе зарегистрировали почти 1200 новых больных.

"Мы очень этого не хотели, но так это выглядит, что на днях Киев попадет в "красную" зону карантина. Ситуация с распространением коронавируса в нашем городе ухудшается... 29 летальных случаев. Возраст тех, кто умер – от 29 лет ", – заявил Кличко.

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Мэр добавил, что большинство госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

"Это пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Кровати в наших больницах заполняются – уже более 50% кроватей в Киевских больницах заполнено. "Под кислородом" – 63%. Поэтому в пятницу состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города. Она примет решение о введении дополнительных ограничений функционирования столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем на днях", – уточнил Кличко.

Мэр Киева также поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать компанию по вакцинации жителей столицы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве около 40% больных COVID-19, которые находятся в реанимации специализированных больниц, умирают. Почти все пациенты этих отделений не были вакцинированы.