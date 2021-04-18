В Киеве показали альтернативный логотип для пирога Kyiv Pie. Видео

Столичные дизайнеры разработали альтернативный логотип для нового гастрономического символа Киева – пирога Kyiv Pie.

Об этом сообщили на Facebook-странице студии YOD design lab (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Слышали о Kyiv Pie? Это новый продукт, который запускает Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации. Пирог, который может занять место среди уже известных гастрономических символов столицы. Нам эта идея ок, а вот дизайн – не ок. Визуальная подача важна! Вместо критиковать, мы предлагаем свое видение", – отметили дизайнеры.

Известно, что альтернативный дизайн для Kyiv Pie разработал партнер студии Илья Неправда. Логотип состоит из 24 точек, которые можно объединить в лист каштана, солнце, подсолнечник или даже создать собственный рисунок. По замыслу разработчиков, такая вариативность позволит использовать графику на различных упаковках, сувенирах и в мобильных приложениях о туризме.

Кроме этого, подчеркивается, что на крышке самого Kyiv Pie точки будут выполнять одну важную функцию – через них будет выходить пар от теплого пирога, что позволит выпечке дольше оставаться свежей.

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