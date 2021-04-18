В Киеве показали альтернативный логотип для пирога Kyiv Pie. Видео
Столичные дизайнеры разработали альтернативный логотип для нового гастрономического символа Киева – пирога Kyiv Pie.
Об этом сообщили на Facebook-странице студии YOD design lab (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Слышали о Kyiv Pie? Это новый продукт, который запускает Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации. Пирог, который может занять место среди уже известных гастрономических символов столицы. Нам эта идея ок, а вот дизайн – не ок. Визуальная подача важна! Вместо критиковать, мы предлагаем свое видение", – отметили дизайнеры.
Известно, что альтернативный дизайн для Kyiv Pie разработал партнер студии Илья Неправда. Логотип состоит из 24 точек, которые можно объединить в лист каштана, солнце, подсолнечник или даже создать собственный рисунок. По замыслу разработчиков, такая вариативность позволит использовать графику на различных упаковках, сувенирах и в мобильных приложениях о туризме.
Кроме этого, подчеркивается, что на крышке самого Kyiv Pie точки будут выполнять одну важную функцию – через них будет выходить пар от теплого пирога, что позволит выпечке дольше оставаться свежей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 марта в Киеве презентовали новый гастропродукт Kyiv Pie. Это пироги с разными начинками, которые наряду с киевским тортом, "лепешкой" и котлетой по-киевски должны стать новыми кулинарными символами столицы.
Киевлянам и гостям столицы предложили выбрать логотип для гастрородукта Kyiv Pie.
Согласно данным столичного сайта туризма, победил логотип под названием "Старослов'янська вязь".