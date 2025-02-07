В Киеве подписали меморандум о сотрудничестве с ОО 'Культ фуд'

Вместе с известным реформатором и популяризатором украинской кухни Евгением Клопотенко в столичной мэрии сделали еще один важный шаг в развитии профессионального образования в Киеве – подписали меморандум о сотрудничестве с общественной организацией "КУЛЬТ ФУД".

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

"Это позволит создать современную платформу для подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере кулинарии. Площадкой для воплощения креативных решений преподавателей-практиков станет один из профильных киевских колледжей. И это заведение должно стать примером качественного образования, ориентированного на реальные потребности рынка труда", – написал глава столицы.

В Киеве открывают новые возможности для молодежи – современное обучение в обновленном образовательном пространстве и интеграцию с бизнесом и перспективы трудоустройства.

"Готовить конкурентоспособные кадры, развивать экономику столицы и внедрять инновационные образовательные решения – это часть комплексной стратегии города", – сообщил Кличко.