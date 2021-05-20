В Киеве на Столичном шоссе Volkswagen протаранил отбойник. Видео

В Киеве в четверг, 20 мая, на Столичном шоссе в районе Выдубицкого монастыря произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen. Микроавтобус на скорости протаранил отбойник.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, который стал свидетелем происшествия, якобы никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Во время движения внедорожник BMW возможно зацепил Volkswagen. После этого, микроавтобус резко повернул в лево и протаранил не менее 5 метров ограждения", – уточнил журналист.

Напомним, в ночь с 10 на 11 мая на столичном мосту Патона в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Nissan перевернулся на крышу. В Киеве 12 мая на пересечении улицы Семьи Сосниных и проспекта Любомира Гузара перевернулась бетономешалка.

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