В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо и влетело в ларек. Фото и видео

В Дарницком районе Киева во вторник, 7 сентября, у маршрутного автобуса на ходу отлетело колесо, которое попало в цветочный ларек на остановке. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Колесо разбило стекло в МАФе и сломало мусорную урну (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Киеве на Харьковском шоссе у маршрутки № 415 на ходу отцепился мост и торпедировал цветочный ларек колесом. Люди не пострадали, разбито стекло и урна. Последние мужественно приняла на себя большую часть удара", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что у транспорта оторвалось заднее колесо.

Видео дня

Как рассказал OBOZREVATEL собеседник в правоохранительных органах, в данном случае на водителя маршрутки и сотрудника, который выпустил такой транспорт на рейс, должны составить административные материалы.

В частности, по части 2 статьи 121 КУоАП – управление машиной, техническое состояние которой не отвечает требованиям правил дорожного движения. Штраф в размере 680 гривен.

На ответственного сотрудника предприятия по статье 128 КУоАП – выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует установленным требованиям. Штраф в размере 680 гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве заметили маршрутку, у которой пол проваливается под ногами пассажиров. Якобы транспорт работает на маршруте №512.