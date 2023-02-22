В Киеве предложили переименовать "Парк Пушкина" в "Героев-медиков Украины": как поддержать петицию

В Киеве предложили переименовать "Парк Пушкина" в Шевченковском районе в "Парк героев-медиков Украины". Таким образом, можно будет признать и подчеркнуть вклад украинских врачей в борьбе с последствиями российско-украинской войны и пандемией COVID-19.

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Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета. Для того чтобы ее рассмотрели, электронный документ должен набрать 6 тыс. голосов за 60 суток.

"Переименование "Парка Пушкина" в "Парк героев-медиков Украины" является важным и символическим шагом для граждан Киева и украинской нации в целом", – подчеркнул автор обращения.

Отмечается, что отечественные медики внесли значительный вклад в борьбу с последствиями российского вторжения в Украину. Врачи работали на передовой и в тылу, оказывая помощь раненым, травмированным и больным людям.

"Они работали на самых опасных и тяжелых участках фронта, где находились украинские военные, а также на зонах боевых действий... Переименование "Парка Пушкина" в "Парк героев-медиков Украины" будет признанием труда и жертв, которые пришлось испытать медикам в борьбе с пандемией COVID-19. Это также станет символом признательности и поддержки всем, кто вовлечен в сферу здравоохранения в Украине", – подчеркнул автор петиции.

Чтобы поддержать электронный документ, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский городской совет рассмотрит вопрос предоставления военнослужащим права на бесплатный проезд в столичном городском транспорте. Предлагается установить такую норму на момент деяния правового режима военного положения.

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