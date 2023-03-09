В Киеве отменили экстренные отключения света, но есть проблемы в нескольких районах

В Киеве и Киевской области отменили экстренные отключения света, примененные из-за ракетной атаки страны-террориста РФ 9 марта. Однако из-за перегрузки одной из линий такие ограничения еще действуют в трех районах столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Жителей региона призывали потреблять электроэнергию разумно.

"Киев. Отменены экстренные отключения света. Однако из-за перегрузки одной из линий экстренные отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в ДТЭК уточнили, что экстренные отключения света также отменили в Киевской и Днепропетровской областях.

Напомним, страна-террорист РФ в ночь с 8 на 9 марта нанесла очередной удар по Киеву. В результате этого есть попадание в объект инфраструктуры, предварительно, аэробалистической ракетой типа "Кинжал".

После ракетной атаки в столице применили экстренные отключения света. В результате 40% потребителей столицы остались без отопления, а у жителей верхних этажей многоэтажек может быть временно отсутствует водоснабжение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью четверга, 9 марта, российские оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину. Сначала захватчики запустили дроны-камикадзе Shahed, после чего в ряде областей сообщали о работе ПВО.

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