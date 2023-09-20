В Киеве столкнулись легковушки: одну из машин потом на глазах полиции пытались угнать двое пьяных мужчин. Фото

В Киеве на улице Большой Васильковской произошла авария с участием Volkswagen и Skoda. Когда правоохранители оформляли ДТП, одну из машин пытались угнать двое пьяных мужчин.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителей задержали и передали следователям.

По словам правоохранителей, событие произошло около полуночи на улице Большой Васильковской. Прибывшие на место вызова инспекторы выяснили, что дорогу не поделили Volkswagen Caddy и Skoda Fabia. Последний стоял на некотором расстоянии от места ДТП, поскольку не смог остановиться сразу после столкновения.

Видео дня

"Во время общения с участниками происшествия патрульные услышали, как автомобиль Skoda внезапно завелся и начал движение, однако водитель находился рядом с инспекторами. Не теряя времени, полицейские бросились догонять машину-беглеца и остановили ее через несколько кварталов. В салоне находились двое неизвестных с признаками алкогольного опьянения. А владелец автомобиля сообщил, что видит этих людей впервые", – рассказали в пресс-службе.

Оба мужчины были задержаны, а на гражданина, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения (штраф 17 тысяч гривен) без соответствующих документов (штраф 425 гривен), составили административные материалы. Кроме того, инспекторы обнаружили признаки опьянения и у владельца автомобиля Skoda (штраф 17 тысяч гривен).

Также полицейские выписали админпроткол и на виновника ДТП – водителя Volkswagen (штраф 850 гривен). Последующим выяснением обстоятельств происшествия и предоставлением правовой квалификации действиям задержанных будут заниматься следователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева задержали пьяного мужчину, который угрожал прохожим ножом. Кроме того, он разбил окно в автомобиле, а затем пытался скрыться от правоохранителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!