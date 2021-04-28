В Киеве ослабят карантинные ограничения с 1 мая: столица переходит в 'желтую' зону

Столица Украины Киев с полуночи 1 мая будет переведен из "красной" в "желтую" карантинную зону.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 28 апреля, сообщил в Telegram министр правительства Олег Немчинов.

"Комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 1 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса на территории Киева и применить ограничительные меры, предусмотренные для "желтого" уровня", – сказано в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро восстановят перевозки пассажиров в обычном режиме, но с соблюдением определенных ранее противоэпидемических норм и правил.

При этом городской глава отметил, что расслабляться еще рано, потому что остается много рисков. В частности, речь идет о том, что вирусом стали заражаться больше молодых людей.

перевозка пассажиров в общественном транспорте, но с соблюдением масочного режима и только при наличии сидячих мест;

проведение массовых мероприятий, но также с соблюдением карантинных мер;

работа кинотеатров с заполненностью на 50%.

При этом запрещено посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. Исключением являются те, кто предоставляют кризисные услуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из "красной" карантинной зоны вышла Львовская область. Ее также перевели в "желтую".