COVID-19 в Киеве: зафиксировали 1070 новых больных

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Столица остается в пятерке регионов по заболеваемости

В Киеве в течение прошлых суток, 27 апреля, зарегистрировали 1070 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1 876 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 9 590 граждан, среди новых больных – 451 ребенок и 217 медиков. Были госпитализированы 3623 человека, летальных случаев – 441. На утро 28 апреля общее количество заражений достигло 2 047 838 человек, выздоровели – 1 616 891.

Прививку против коронавируса за сутки получили 19 590 украинцев.

По состоянию на среду, 28 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 149,3 млн человек. За минувший день выявили 830 822 новых инфицированных, умерли еще 14 821. Всего от болезни скончались более 3,1 млн пациентов. При этом выздоровели 127,4 млн.

Статистика COVID-19 в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 26 апреля зарегистрировали 869 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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