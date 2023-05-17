В Киеве из-за многочисленных жалоб проверят все укрытия: что известно

В Киеве проведут масштабную проверку укрытий столицы. Причиной этого стали жалобы граждан, что во время последней воздушной тревоги некоторые из них закрыты и киевляне не могут укрыться от опасности.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщили в пресс-службе ведомства. Он призвал жителей столицы не игнорировать сообщения об опасности.

По словам главы КГВА, в военную администрацию поступило большое количество жалоб от киевлян по поводу закрытых укрытий во время последней ракетной атаки. Подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы.

"Закрытие укрытия во время войны, во время таких массированных воздушных атак - это преступление. Поэтому сегодня, на заседании Совета обороны Киева я, как начальник КГВА, акцентировал особое внимание на решении этого вопроса. Безотлагательно были определены задачи для Национальной полиции Киева, Муниципальной охраны города и всем председателям РГА", – рассказал Попко.

По его словам, в кратчайшие сроки все укрытия города Киева должны быть проинспектированы, зафиксированы все объекты, к которым у населения нет доступа. Балансодержатели должны немедленно обеспечить беспрепятственный доступ к защитным сооружениям гражданской защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители установили шесть человек, которые "засветили" работу ПВО во время ракетного удара страны-террориста РФ по Киеву 16 мая. Кроме того, заблокированы онлайн-камеры, которые в автоматическом режиме передавали в эфир действия защитников неба столицы.

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