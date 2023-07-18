В Киеве неизвестные повредили более 100 деревьев на проспекте Шухевича: многие начали засыхать. Фото

В Днепровском районе Киева неизвестные повредили более 100 деревьев, растущих вдоль проспекта Романа Шухевича. Злоумышленники сделали сверлом глубокие отверстия в коре и залили туда неизвестную жидкость, в результате чего многие деревья начали усыхать.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Неизвестные повредили более 100 деревьев вдоль проспекта Романа Шухевича в Днепровском районе столицы. Сделав отверстия сверлом, злоумышленники залили неустановленную жидкость в деревья. Многие уже начали засыхать", – сообщили в КГГА.

Факт повреждения был обнаружен и зафиксирован коммунальщиками во вторник, 18 июля, во время инспекции территории. На место вызвали все соответствующие службы, в частности, Государственную экологическую инспекцию и полицию.

Напомним, в Киеве коммунальщики постоянно фиксируют кражи высаженных ранее кустов, цветов и местами деревьев. Злоумышленники даже выкапывали тюльпаны на Майдане Незалежности. В частности, в Деснянском районе Киева нарушительница комендантского часа воровала цветы, которые на клумбах высадили жители одной из многоэтажек. Действия женщины зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева местная жительница решила радикально бороться с воровством цветов возле дома. Женщина обещает навести порчу на сорвавшего растения с клумбы.

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