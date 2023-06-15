В Киеве неизвестные активисты закрыли советскую надпись на могиле Леси Украинки. Фото

В Киеве на Байковом кладбище неизвестные активисты закрыли советскую надпись на могиле поэтессы Леси Украинки. В ней указывалось на якобы близость великой украинки к "пролетарскому движению".

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил историк и писатель Вахтанг Кипиани. Неизвестные закрасили черным надпись коммунистов на постаменте.

"Читательница прислала свежее фото с Байкового (кладбища. – Ред.). Какая-то добрая душа аккуратно закрыла отвратительный коммунистический ленинский помет на постаменте на могиле великой Леси. Пока Минкульт и городские власти делают вид слепоглухонемых – это временный приемлемый вариант", – написал Кипиани.

На опубликованном фото можно увидеть, что активисты с помощью черной краски зарисовали советскую надпись о якобы близости великой украинки к "пролетарскому движению".

Напомним, Министерство культуры Украины лишило охранного статуса еще два монументальных советских памятника в Киеве. Речь идет о памятнике участникам Январского вооруженного восстания 1918 года и обелиске в честь города-героя Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский городской совет рассмотрел вопрос о лишении советского генсека Леонида Брежнева звания "Почетный гражданин Киева". За соответствующее решение проголосовали 82 депутата.

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