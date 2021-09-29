В Киеве начали разбирать известный "Дом со змеями": что происходит. Фото

В Киеве рабочие приступили к реконструкции известного "Дома со змеями", расположенного на Большой Житомирской, 32. В частности, снесут верхний этаж и вернут аутентичный вид.

Об этом сообщило издание "Хмарочос". Этаж, который собираются демонтировать, был построен в советское время.

По словам архитектора проекта Артема Прощенко, будут добавлены элементы декора, а также хотят достроить мансарду.

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Проект по реконструкции здания разработали и одобрили в 2019 году, при этом его функциональное назначение останется прежним. В нем, как и ранее будут располагаться офисы.

"Дом со змеями" был построен в 1911 году по проекту архитектора Игнатия Ледоховского, который ему заказала купчиха София Чоколова. Фасад здания украшали змеи, которые обвивались вокруг каштановых листьев, а также, были изображены женские фигуры и ребенок верхом на гусыне.

После окончания Второй мировой войны, в здании был достроен четвертый этаж, а массивный купол над эркером и волнообразный парапет был разобран. К сожалению, в то время и была утеряна сюжетная горельефная композиция, которая была посвящена античной мифологии.

В 2010 году здание было выкуплено фирмой "Акваплаз", владельцы которой хотели превратить "Дом со змеями" в отель, при этом достроив несколько дополнительных этажей и вырыть подземный паркинг. Но этого не произошло. В дальнейшем здание начало разрушаться, но позднее его выкупила компания B&H film distribution и пообещала восстановить.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 августа, уникальный дом "Цветы Украины", который хотели серьезно перестроить, внесли в перечень объектов культурного наследия Киева.