Уникальное здание 'Цветы Украины' в Киеве получило охранный статус: его должен подтвердить Минкульт

Во вторник, 3 августа, уникальный дом "Цветы Украины" внесли в перечень объектов культурного наследия Киева. Теперь он подлежит защите, согласно ст. 37 Закона Украины "Об охране культурного наследия".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопив.

Согласно приказу Департамента охраны культурного наследия в КГГА, в течение месячного срока владелец должен заключить охранный договор о здании "Цветы Украины".

"Без наличия письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия и без согласованной научно-проектной документации любые работы на объекте будут запрещены. Копию приказа направлена в Министерство культуры и информационной политики Украины, чтобы внести "Цветы Украины" в государственный реестр недвижимых памятников Украины", – подчеркнул Прокопив.

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Отметим, что охранный статус здания должен подтвердить Минкульт. Об этом в своем Telegram-канале подчеркнул, нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

"Призываю министра Ткаченко и всех ответственных за решение сделать это как можно быстрее. Уникальный памятник должен быть под охраной закона!" – написал политик.

Напомним, дом учебно-методического павильона "Цветы Украины" построен в 1983-85 годах архитектором Николаем Левчуком в стиле советского модернизма на улице Сечевых Стрельцов, 49. Много лет его фасад украшал "девичий" виноград, но летом 2021 сооружение решили реконструировать и уничтожили часть фасада и виноград.

Неравнодушные киевляне стали на защиту ценного образца архитектуры, а застройщик пообещал сохранить оригинальный фасад и восстановить зеленые насаждения.

Мы искренне надеемся, что застройщик пойдет на компромисс, не нарушит действующее законодательство и восстановит утраченные элементы памятника советского архитектурного модернизма.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, КГГА не давала застройщику никакого разрешения относительно строительных работ на объекте "Цветы Украины".