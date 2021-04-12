В Киеве начали отключать отопление
В Киеве начали отключать централизованное отопление в жилых домах.
Об этом OBOZREVATEL сообщили в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго".
Коммунальщики уточнили, что начали процесс отключения подачи тепла в столичные дома в субботу, 10 апреля. Этому способствовало значительное повышение температуры воздуха.
В то же время, некоторые киевляне жаловались, что в их квартирах настоящая жара из-за горячих батарей и теплой погоды на улице. В КП "Киевтеплоэнерго пояснили, что отключение тепла происходит поэтапно и этот процесс может занимать до двух недель.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 5 апреля должны были начать отключать централизованное отопление в столичных домах. Однако городские власти решили продлить отопительный сезон из-за холодной погоды и усиления локдауна.