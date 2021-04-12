У Києві почали вимикати опалення

У Києві почали вимикати централізоване опалення в житлових будинках.

Про це OBOZREVATEL повідомили в комунальному підприємстві "Київтеплоенерго".

Комунальники уточнили, що почали процес вимкнення подачі тепла в столичні будинки в суботу, 10 квітня. Цьому сприяло значне підвищення температури повітря.

Водночас деякі кияни скаржилися, що в їхніх квартирах справжня спека через гарячі батареї та теплу погоду на вулиці. У КП "Київтеплоенерго пояснили, що вимкнення тепла відбувається поетапно і цей процес може тривати до двох тижнів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 5 квітня повинні були почати вимикати централізоване опалення в столичних будинках. Однак міська влада вирішила продовжити опалювальний сезон через холодну погоду й посилення локдауну.