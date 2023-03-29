Кличко рассказал, когда откроют пешеходный мост-волну и обустроят Оболонский остров

В Киеве продолжается строительство пешеходного моста из парка "Наталка" на Оболонский остров и обустройство его территории. Планируется, что в этом году работы закончат и локацию откроют.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Для отдыха посетителей создадут все необходимые условия.

"Работы по возведению пешеходного моста и обустройству острова Оболонский продолжаются. Надеюсь, нашим планам ничего не помешает и уже в этом году мы презентуем киевлянам и гостям столицы еще одну жемчужину зеленого и красивого Киева. Мы развиваем большую рекреационную зону, в которой и парк "Наталка", и набережная, и остров Оболонский, куда будет вести новый мост", – написал Кличко.

Мэр Киева добавил, что для комфортного отдыха неподалеку от парка будет создан специальный паркинг, где киевляне и гости столицы смогут упорядоченно оставить свои автомобили.

"Паркинг будет подземно-наземным – таким, как построили в столичном зоопарке. Но будет объектом двойного назначения, то есть будет использоваться и как укрытие во время воздушной тревоги. На острове Оболонском территорию обустроим с сохранением флоры и фауны. Также высадим новые деревья и кусты. Уже согласован дендроплан. Посетителей будут радовать декоративные яблони, розовая акация и сирень, и газоны, цветущие все лето", – добавил городской голова.

Кличко также напомнил, что на строительство пешеходного моста столица не привлекает деньги из городского бюджета. Строительство проходит за средства меценатов и средства метрополии Великого Парижа. Иностранные партнеры выделили помощь именно на этот проект.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в столице на маршрут № 33, пролегающий от Троещины на Дарницу, вышли 8 новеньких трамваев украинского производителя "Татра-Юг". В пиковые часы интервал движения на нем составит 15 минут.

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