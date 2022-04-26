В Киеве начали демонтаж символа "воссоединения Украины с РФ". Видео

В Киеве во вторник, 26 апреля, приступили к демонтажу бронзовой скульптуры двух рабочих возле Арки дружбы народов. В свое время монумент был установлен "в ознаменования воссоединения Украины с РФ".

Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат Украины Кира Рудык. Соответствующее решение принял мэр столицы Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пришло время наконец-то избавляться от советских и русских памятников. Всех этих дружб народов, Ватутиных, Щорсов. Им место в музее коммунизма. На свалках истории. Всегда не доходили руки. Теперь – дошли", – написала Рудык.

Видео дня

Напомним, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко было принято решение о том, что на этой неделе демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих в центре города, установленную "в ознаменование воссоединения Украины с РФ". Саму Арку дружбы народов переименуют и подсветят цветами украинского флага.

Ранее руководство "Киевского метрополитена" обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с предложением переименовать пять станций подземки. Среди них – "Дружбы народов" и "Минская".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предлагают переименовать городские объекты, названия которых связаны с РФ или Беларусью. Всего в списке 279 наименований.