Метрополитен обратился к мэру Киева с просьбой переименовать пять станций подземки

Руководство "Киевского метрополитена" обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с предложением переименовать пять станций подземки. Среди них, "Дружбы народов" и "Минская"

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал руководитель столичного метро Виктор Брагинский. Он отметил, что название станций не может ассоциироваться с странами, которые уничтожают украинцев.

"Обратился к мэру с инициативой переименования 5 станций подземки. Наши люди укрываются на "Дружбе народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого быть не может. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра" – туда же!", – написал Брагинский.

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Он выразил уверенность, что профильная комиссия по наименованиям КГГА, совместно с общественностью, "выберет достойные названия и увековечит наших героев".

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на военное положение, в Киеве продлили движение по красной линии метро. Теперь поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная".