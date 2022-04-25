В Киеве демонтируют символ "воссоединения Украины с РФ", – Кличко

В Киеве на этой неделе демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих в центре города, установленную "в ознаменование воссоединения Украины с РФ". Арку дружбы народов переименуют и подсветят цветами украинского флага.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, Россия показала свое отношение к Украине, уничтожая украинские города и зверски убивая мирных граждан.

"Друзья! На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году "в ознаменование воссоединения Украины с Россией". Свое отношение к Украине Россия "ознаменовала" зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", – рассказал Кличко.

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Мэр добавил, что вторую скульптурную композицию из красного гранита, которая находится рядом с памятником, закроют отделочными материалами и также впоследствии демонтируют.

"Там более сложная процедура и это займет больше времени. А до этого ее можно будет использовать как пространство для экспозиций. Арку же из титановых листов переименуем – старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предлагают переименовать городские объекты, названия которых связаны с РФ или Беларусью. Всего в списке 279 наименований.