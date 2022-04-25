В Киеве предложили переименовать почти 280 объектов города: названа причина

В Киеве предлагают переименовать городские объекты, названия которых связаны с РФ или Беларусью. Всего в списке 279 наименований.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко. Если по какому-то объекту будут отсутствовать предложения, его не станут переименовывать.

"Российские и белорусские топонимы в Киеве. Собираем предложения по переименованию! Работы у нас много: 279 объектов. Присоединяйтесь! Правила просты: собираем предложения, затем рейтинговое голосование. Нет предложений – нет переименования. Может быть переосмысление названий", – написал Бондаренко.

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Чтобы посмотреть перечень объектов, которые предлагается переименовать, и узнать, как правильно заполнить специальную форму, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство "Киевского метрополитена" обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с предложением переименовать пять станций подземки. Среди них – "Дружбы народов" и "Минская".