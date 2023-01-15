В Киеве с помощью дополненной реальности оживили героев рисунков Марии Примаченко. фото

В Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве можно увидеть фантастических зверей из рисунков выдающейся художницы Марии Примаченко. Для этого смартфон и приложение "Киев Цифровой".

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Об этом сообщили в пресс-службе ботсада. Герои работ всемирно известной украинки появились на локации именно к ее дню рождения.

"Фантастические звери Марии Примаченко живут в Национальном ботаническом саду имени М.М. Гришко НАН Украины. Вы можете встретить их на партере, и взять с собой на прогулку. "Киев цифровой" добавил новых героев дополненной реальности именно ко дню рождения художницы", – говорится в сообщении.

Мария Аксентьевна Примаченко – украинская народная художница в жанре "наивного искусства"; лауреат Национальной премии Украины им. Шевченко. Народная художница Украины. Автор более 800 картин, 650 из которых хранятся в Национальном музее украинского народного декоративного искусства.

Напомним, картины Марии Примаченко удалось спасти из музея, который обстреляли российские оккупанты. А вот здания, где хранились полотна, сгорел.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября в Киеве открыли выставку спасенных после ракетного удара российских оккупантов картин Марии Примаченко. 14 спасенных полотен известной на весь мир украинской художницы демонстрируют впервые с начала полномасштабного вторжения России.

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