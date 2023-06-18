В Киеве на Теремках заметили уникального "героя парковки". Фото

В Голосеевском районе Киева был замечен очередной "герой парковки". Водитель оставил собственный автомобиль возле ТЦ "Эпицентр" между другими машинами на участке, предусмотренном для заезда и движения машин на парковке.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло на улице Кольцевая дорога.

"Парковка Эпицентр, Теремки. Что не так?", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что водитель оставил свой автомобиль на киевских номерах между другими машинами на участке, предусмотренном для заезда и движения машин по парковке. На фото четко видна дорожная разметка с указателями.

Добавим, киевские власти призвали жителей и гостей Киева соблюдать правила дорожного движения и парковать автомобили правильно. Транспорт нарушителей будет эвакуирован.

Напомним, в Днепровском районе Киева жители домов по улице Русановская набережная, 8-8/1 паркуют свои автомобили прямо на зеленой зоне. В результате двор возле многоэтажек превратился в болото. В Днепровском районе столицы водитель внедорожника Toyota припарковал свою машину с грубым нарушением ПДД. Он оставил автомобиль прямо на пешеходном переходе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева водитель легковушки постоянно паркует свою машину, нарушая ПДД и мешая другим автовладельцам. Чтобы хоть как-то повлиять на мужчину, местные жители постоянно забрасывают его автомобиль мусором.

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