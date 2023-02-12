В Киеве ''герой парковки'' оставил внедорожник прямо на пешеходном переходе. Фото

В Днепровском районе Киева водитель внедорожника Toyota припарковал свою машину с грубым нарушением ПДД. Он оставил машину прямо на пешеходном переходе.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. За такую "парковку" предусмотрена административная ответственность.

"Киев, Каховская 58. Что не так на фото?", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть, что водитель оставил внедорожника прямо на пешеходном переходе. Рядом с ним, также припаркованы еще несколько машин, в частности, легковушка Subaru, которая колесами тоже заехала на разметку перехода.

Стоит отметить, что за такую "парковку" предусмотрена административная ответственность, в частности она может подпадать под действие части 2 статьи 122 КУоАП (нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения – штраф 680 гривен).

Добавим, киевские власти призвали жителей и гостей Киева соблюдать правила дорожного движения и парковать автомобили правильно. Транспорт нарушителей будет эвакуирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева жители домов по улице Русановская набережная 8-8/1, паркуют свои автомобили прямо на зеленой зоне. В результате двор возле многоэтажек превратился в болото.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!