В Киеве ''герои парковки'' превратили двор дома в болото. Фото

В Днепровском районе Киева жители домов по улице Русановская набережная 8-8/1, паркуют свои автомобили прямо на зеленой зоне. В результате этого двор возле многоэтажек превратился в болото.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Некоторые водители покидают машины непосредственно на спортплощадке.

"Жители домов Русановская набережная 8-8/1, похоже, решили превратить двор в болотное месиво", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что земля возле домов, по которой постоянно ездят машины, почти превратилась в болото. Водители оставляют свои автомобили прямо на зеленой зоне. Следует отметить, что такое "парковка" может подпадать под статью 152 КУоАП – нарушение правил благоустройства. За это предусмотрено наказание от 340 до 1360 гривен.

Добавим, киевские власти призвали жителей и гостей Киева соблюдать правила дорожного движения и парковать автомобили правильно. Транспорт нарушителей будет эвакуирован.

Напомним, ранее в Оболонском районе Киева водитель BMW припарковал автомобиль с грубым нарушением ПДД. Киевлянин оставил свою легковушку прямо на детской площадке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева заметили элитный Mercedes-Benz G-Class, припаркованный с нарушением правил дорожного движения. Водитель внедорожника оставил свою машину сразу на двух местах парковки для людей с инвалидностью.

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