В Киеве на станции метро "Вокзальная" массово нарушали карантин. Видео

Олег Тимченко Жизнь столицы 11:31, 14.04.2021 Обновлено: 11:47, 14.04.2021

В Киеве в среду, 14 апреля, на входе в вестибюль станции метрополитена "Вокзальная" в час пик собралась большая очередь пассажиров.

На видео, размещенном в сети, можно увидеть, что из четырех дверей для людей была открыта только одна (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Пассажиры проигнорировали карантинные ограничения и стояли в очереди без соблюдения дистанции. При этом у некоторых маска была спущена на подбородок.

Пассажиры стояли в очереди без соблюдения дистанции.
Скриншот из видео

Отметим, что с начала года подобная ситуация неоднократно повторялась на разных станциях столичного метрополитена. В Киеве 1 марта на станции метрополитена "Теремки" в час пик заметили большую очередь людей.

Также огромная толпа была на входе в вестибюль станции "Академгородок". Кроме того, подобная проблема имело место в январе на станции метро "Героев Днепра".

Напомним, 5 апреля, в Киеве вступили в действие строгие карантинные ограничения – общественный транспорт курсирует только по спецпропускам и только для работников критической инфраструктуры.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве власти решили ввести жесткий локдаун с 5 до 16 апреля из-за критической ситуации с распространением COVID-19.

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