В Киеве на нескольких станциях метро возник коллапс. Видео

В Киеве в понедельник, 1 марта, на станции метрополитена "Теремки" в час пик заметили большую очередь людей.

Как сообщил Киев сейчас, из четырех дверей, для пассажиров были открыты только одни (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что люди стояли в очереди без соблюдения дистанции, а некоторые носили маски, опустив их ниже носа.

Также огромную очередь заметили на входе в вестибюль станции "Академгородок".

Отметим, что подобная проблема уже была в январе на станции метро "Героев Днепра".

Добавим, что в Киеве в столичном метрополитене продолжают обновлять турникеты.

Новые контрольно-пропускные пункты принимают все современные способы оплаты проезда. Пассажиры могут использовать QR-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

Подобные турникеты уже работают в вестибюле № 1 станции метро "Харьковская", а также на станциях метро "Площадь Льва Толстого", "Сырец", "Героев Днепра", "Контрактовая площадь".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на станции метрополитена "Харьковская" 22 февраля из-за того, что один из вестибюлей временно не работал, пассажиры в часы пик стояли в огромной очереди.