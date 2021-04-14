У Києві на станції метро "Вокзальна" масово порушували карантин. Відео

Олег Тимченко Життя столиці 11:31, 14.04.2021 Оновлено: 11:47, 14.04.2021

У Києві в середу, 14 квітня, на вході до вестибюля станції метрополітену "Вокзальна" в годину пік зібралась велика черга пасажирів.

На відео, розміщеному в мережі, можна побачити, що з чотирьох дверей для людей були відчинені тількі одні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пасажири проігнорували карантинні обмеження та стояли в черзі без дотримання дистанції. Водночас у деяких маска була спущена на підборіддя.

Пасажири стояли в черзі без дотримання дистанції.
Скриншот із відео

Зазначимо, що з початку року подібна ситуація неодноразово повторювалася на різних станціях столичного метрополітену. В Києві 1 березня на станції метрополітену "Теремки" в годину пік помітили велику чергу людей.

Також величезний натовп був на вході до вестибюля станції "Академмістечко". Крім того, така сама ситуація спостерігалась у січні на станції метро "Героїв Дніпра".

Нагадаємо, 5 квітня, в Києві почали діяти строгі карантинні обмеження – громадський транспорт курсує тільки за спецперепустками і тільки для працівників критичної інфраструктури.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві влада вирішила ввести жорсткий локдаун із 5 до 16 квітня через критичну ситуацію з поширенням COVID-19.

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