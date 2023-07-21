В Киеве на щите монумента "Родина-мать" начались подготовительные работы по демонтажу герба СССР. Фото

В Киеве на щите монумента "Батькивщина-мать" начались подготовительные работы по демонтажу герба СССР. В частности, специалисты обследуют конструкции и натянули для этого специальные тросы.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Ян Доброносов. Деньги из бюджета на эти работы использовать не будут.

"Подготовительные процессы продолжаются", – написал Доброносов.

На опубликованных фото можно увидеть, что на щите монумента "Батькивщина-мать" специалисты установили специальную конструкцию с тросами, протянутыми вниз. Когда начнутся работы по демонтажу герба СССР, пока неизвестно.

Ранее специалисты уже начали работы по изготовлению конструкций герба Украины, который должны установить на щите монумента "Батькивщина-мать". Сталь для проекта безвозмездно изготовит и передаст группа Метинвест.

Напомним, Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать". По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, обновленный монумент должны официально представить 24 августа в День Независимости Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, монумент "Батькивщины-мать" построен в 1981 году, является памятником науки и техники местного значения. Он считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе. В 2022 году в Дії 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!