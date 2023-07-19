Специалисты начали работы над созданием трезубца, который будет установлен на щите монумента "Родина-мать" в Киеве. Видео

Специалисты уже начали работы по изготовлению конструкций герба Украины, которые должны быть установлены на щите монумента "Родина-мать" в Киеве. Сталь для проекта бесплатно изготовит и передаст группа Метинвест.

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Об этом сообщили издания Liga.net. Деньги из бюджета на эти работы использовать не будут (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Показали герб Украины, который вместо герба СССР будет на щите монумента "Батькивщина-мать". Для этого проекта группа Метинвест безвозмездно изготовит и передаст государству сталь для нового герба-трезуба. В частности, была восстановлена марка стали, из которой в 1981 году был создан весь монумент", – говорится в сообщении.

Отмечается, что трезубец для монумента изготовят из двух типов металла. Это нержавеющая сталь толщиной 1,7 мм и стали зарубежного производства толщиной 1,5 мм. Конкретно прокат стали для обновленного знака выполнили работники Запорожстали.

Напомним, Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать". Вместо него на щите будет установлен герб Украины.

Заказчиком строительства выступил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, обновленный монумент официально представят 24 августа в День Независимости Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, монумент "Родина-мать" построен в 1981 году, является памятником науки и техники местного значения. Он считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе. В 2022 году в "Дія" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем.

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