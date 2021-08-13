В Киеве на реке Днепр заметили боевые катера: что происходит. Эксклюзивные подробности и видео

В Киеве в пятницу, 13 августа, на реке Днепр заметили три боевых катера. Судна можно было наблюдать недалеко от моста Патона.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Возможно, они возьмут участие в мероприятиях, посвященных 30-летию Независимости Украины (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Судна были выстроены в линию между мостом Патона и Трухановым островом.

Видео дня

Отметим, вместе с катерами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины участие в праздничных мероприятиях примут судна Государственной пограничной службы.

В частности, єто будут два катера Safe Boat 2710 отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" и катер проекта UMS-1000 Морской охраны ГПСУ.

Напомним, мероприятия по случаю Дня Независимости Украины, 24 августа, посетят многие иностранные делегации. Их безопасность в стране будут обеспечивать десятки автомобилей BMW, которые специально для этого арендовало Управление государственной охраны (УГО).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 11 августа жители правого берега столицы заметили в небе боевую авиацию. Полеты проходили в рамках репетиции к параду, посвященному 30-летию Независимости Украины.