В Украине для охраны иностранных делегаций на День Независимости арендовали десятки авто. Фото и подробности

Мероприятия по случаю Дня Независимости Украины, 24 августа, посетят многие иностранные делегации. Их безопасность в стране будут обеспечивать десятки автомобилей BMW, которые специально для этого арендовало Управление государственной охраны (УГО).

Об сообщается на Facebook-странице ведомства. Тендерная закупка, по данным ProZorro, завершилась 12 августа (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности, договор на аренду 34 авто марки BMW руководство УГО подписало с представителями компании в штаб-квартире "АВТ Бавария Украина".

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Подчеркивается, что такая услуга – временное платное пользование (наем/аренда) транспортных средств – обойдется государству в 4080 гривен.

Срок выполнения работ, согласно тендеру, – 27 августа 2021 года.

На арендованные BMW, направленные на охрану иностранных делегаций, уже нанесли брендирование государственного праздника – надпись "30 лет Независимости Украины".

Напомним: в этом году на День Независимости в Украине запланировали проведение около 150 различных торжеств. План празднования еще в начале августа представил президент Владимир Зеленский.

Ранее Министерство культуры и информационной политики создало цифровую карту событий к 30-летию Независимости. На ней отображаются мероприятия, которые будут проводить в рамках празднования во всех регионах страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 18, 20 и 22 августа запланированы репетиции парада войск ко Дню Независимости. Из-за проведения этих мероприятий правоохранители будут ограничивать движение на ряде улиц в столице.