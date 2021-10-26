В Киеве на Подоле наказали очередного "героя парковки". Фото

В Подольском районе Киева жители Варшавского микрорайона забросали автомобиль Volkswagen мусором. Что стало причиной такого поступка киевлян, не известно.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Когда произошел инцидент, не сообщалось.

"Герой парковки получил свой трофей. Киев, Варшавский микрорайон", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что автомобиль припаркован рядом с зданием электрощитовой. Местные жители положили на Volkswagen пакет с мусором, а также разбросали отходы по капоту транспорта.

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Как отреагировал на такое "наказание" владелец машины и что послужило причиной для таких действий, не уточнялось.

Напомним, в столице 12 сентября на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" водитель оставил машину на недавно постеленном газоне. В результате происшествия ВДНХ был нанесен ущерб в размере около 20 тыс. грн.

В Киева местные жители с помощью кусков бордюра заблокировали автомобиль BMW на европейских номерах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварах Киевской области жители дома, расположенного на улице Киевская, 243А наказали водителя Volkswagen за парковку возле мусорных баков. Машину забросали пакетами с мусором.