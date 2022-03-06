В Киеве на одном из блокпостов теробороны обвенчались защитники Украины. Фото и Видео

В Киеве, несмотря на российскую агрессию, обвенчалась пара, которая вступила в отряд территориальной обороны района. Леся и Валерий давно живут в гражданском браке, но решили еще сильнее скрепить свои отношения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Церемония состоялась рядом с одним из блокпостов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Друзья! Сегодня поздравлял бойцов одного из батальонов теробороны столицы Лесю и Валерия. Они давно живут в гражданском браке, а теперь решили обвенчаться. Церемония состоялась рядом с одним из блокпостов, установленных на въездах в Киев", – написал Кличко.

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Кроме того, мэр уточнил, что за 10 минувших дней в столичных роддомах родились 457 малышей. Из них 237 мальчиков и 220 девочек.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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