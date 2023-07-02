В Киеве на Оболони Lexus ездил по встречной полосе. Видео

В Оболонском районе Киева заметили ехавший по встречной полосе дороги Lexus. Возможно, владелец авто решил "срезать" путь, чтобы заехать во дворы домов.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло возле ТРЦ Dream Town (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Киеве на Оболони наш читатель встретил элитный Lexus на именных номерах. Что не так на видео?", – говорится в сообщении.

На опубликованной видеозаписи можно увидеть, что событие произошло недалеко от станции метро "Оболонь" возле ТРЦ Dream Town. Водитель легковушки ехал по встречной полосе, остановившись прямо напротив автора ролика. После этого нарушитель пытался вырулить на середину дороги, судя по всему, чтобы потом заехать во двор многоэтажного дома. Чем закончилась эта история, неизвестно.

Напомним, в Дарницком районе Киева водитель легковушки постоянно паркует свою машину, нарушая ПДД и мешая другим автовладельцам. Чтобы хоть как-то повлиять на мужчину, местные жители постоянно забрасывают его автомобиль мусором.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева заметили дежурного "героя парковки". Водитель оставил собственный автомобиль возле ТЦ "Эпицентр" между другими машинами на участке, предусмотренном для заезда и движения машин на парковке.

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