В Киеве на Новый год транспорт будет работать на два часа дольше

В Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт будет работать на два часа дольше. В тоже время фуникулер – круглосуточно.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Кроме того, возможны изменения в работе некоторых станций столичного метрополитена.

"В ночь с 31 декабря на 1 января киевский фуникулер будет работать круглосуточно. На два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования. 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Незалежности", - сообщили в пресс-службе.

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Напомним, ранее OBOZREVATEL подготовил подборку веселых конкурсов для празднования наступления 2022 года, в которых смогут поучаствовать как взрослые, так и дети.

Кроме того, в столице в последний день 2021 года потеплеет до +2, а 1 января будет дождь. На выходных в столице ожидается до +3.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 29 декабря по 2 января пройдет большое количество культурных мероприятий. Это не только выставки, но и праздничные спектакли в театрах.