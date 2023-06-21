В Киеве на Михайловской площади обновили выставку уничтоженной российской техники: что можно увидеть. Фоторепортаж

В Киеве обновили выставку уничтоженной российской техники, расположенную на Михайловской площади. В частности, здесь установили ЗРК "Бук" с машиной зарядки и танки.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Увидеть экспозицию может любой желающий.

На днях на Михайловской площади в Киеве обновили постоянную выставку уничтоженной российской военной техники. Среди новинок – подбитый украинскими защитниками зенитно-ракетный комплекс "Бук" вместе с машиной зарядки, РСзО "Ураган", танки и бронетранспортеры.

Также киевляне и гости столицы имели возможность увидеть вражеские беспилотники, сбитые силами украинских подразделений противовоздушной обороны. Экспозиция находится рядом с памятником княгини Ольги и посетить ее могут все желающие.

Напомним, ВСУ с каждым днем умножают потери врага как в живой силе, так и в технике. За 16 месяцев полномасштабной войны в Украине защитникам удалось уничтожить около 130 танковых батальонов захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко показал иностранным и украинским журналистам обломки российских ракет и дронов. Именно ими страна-агрессор РФ убивает мирных украинцев и разрушает украинские города и деревни.

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